Tortues Ninja : un spot publicitaire au cinéma

Publié le Mardi 1 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Une communication qui sent bon

Le film Ninja Turtles : Teenage Years s'offre un tout nouveau spot publicitaire en 4DX, qui sera diffusé exclusivement dans les cinéma Pathé, du 2 au 8 août 2023.Pour rappel, la technologie 4DX permet aux spectateurs de vivre plus intensément leur expérience cinématographique, en associant les mouvements des sièges aux différents évènements diffusés sur l'écran géant : orage, pluie, fumée, lumière, ou odeurs, tout y passe.A voir l'affiche de la publicité, les spectateurs qui pourront la vissionner seront sans doutes assaillis de délicieuses odeurs de pizza... Miam !Pour rappel, Ninja Turtles : Teenage Years revient sur la jeunesse et les débuts des Tortues dans leur carrière de ninja, et sortira en salles le 9 août prochain.