The Film Vault : des classiques réédités par Warner

Publié le Mardi 1 août 2023 à 10:55:00 par Romain Cappelletti

L'Odyssée de l'espace en 4K-UHD ça n'a pas de prix

The Film Vault est une nouvelle collection de films présentée par Warner Bros.Il s'agit de classiques du cinéma, réédités et poussés en 4K-UHD, accompagnés de leur étuit de luxe et en édition limitée bien entendu.Destinée aux plus férus des collectionneurs, ou aux cinéphiles des années 90, cette collection haut de gamme comprend pour l'instant 2001 L'Odyssée de l'Espace, de Stanley Kubrick, ainsi que Les Evadés, de Frank Darabont. Chacune de ces éditions proposent un grand nombre de bonus exclusifs, comme les commentaires des réalisateurs, des documentaires et même des synopsis.Ces éditions spéciales étant assez limitées (6000 exemplaires pour 2001 l'Odyssée de l'Espace, et 5000 pour Les Evadés), je ne saurais que vous conseiller de ne pas trop hésiter si vous voulez vous les procurer.