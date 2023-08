Une nouvelle bande-annonce pour Fate / Samurai Remnant

Publié le Mardi 1 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

On s'y perd un peu avec tout ces Fate

La série Fate continue de s'élargir avec un nouveau jeu de combat et d'aventure, j'ai nommé Fate / Samurai Remnant.Un nouveau trailer du jeu a été communiqué, il présente l'intrigue principale et révèle quelques images de gameplay.Tout au long du jeu, le joueur pourra rencontrer des Rogue Servant, des combattants sans Master, avec lesquels le joueur pourra nouer des liens afin d'emprunter leurs pouvoirs, voire même les pousser à rejoindre l'aventure et combattre pour lui.Fate / Samurai Remnant sortira le 29 septembre 2023, sur Switch, PS4, PS5 et PC.