Verge Worlds au Tiny Teams Festival

Publié le Mardi 1 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Le Tiny Teams Festival met à l'honneur les jeux développé par une seule personne, ou en équipe très réduite, afin d'aider ces développeurs à communiquer sur leur jeu et se démarquer sur la plateforme Steam Cette année, le festival se tiendra du 3 au 10 août.En outre, Verge World, un jeu de course et de combats de vaissaux particepera à l'évènement.Le joueur embarquera dans un voyage sur la planète Gh2040-B, à bord d'un vaisseau volé expérimental nommé Icarus.Rejoignez la résistance et participez à des courses poursuites à travers des canyons générés procéduralement.