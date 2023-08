F1 Manager 2023 est sorti

Publié le Mardi 1 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Pensez à passer au stand !

F1 Manager 2023 est un jeu de course et de gestion d'écurie de Formule 1.Menez votre écurie à la gloire dans le mode carrière, ou profitez simplement de scénarios conçus à partir d'images d'archives de F1 dans le mode "Race Play".Ce dernier mode est divisé en deux segments : "Starting Grind" permet au joueur de prendre le contrôle de l'écurie de son choix et de revivre une course reproduisant les conditions d'un réel Grand Prix du début à la fin."Race Moments" demandera au joueur de prendre les rênes à un moment clef de la course, afin d'accomplir un objectif précis.Quoi qu'il en soit, la gomme va chauffer !F1 Manager 23 est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.