(Test) Corsair Sabre RGB Pro Wireless Champion Series

Publié le Mardi 1 août 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Rapide et efficace

Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui Cedric a mit ses pattes graisseuses sur la nouvelle souris Corsair Sabre RGB Pro Wireless Champion Series.En plus d'un nom à rallonge, ce petit accessoire peut se vanter de caractéristiques techniques plutôt solides, et la possibilité de monter la sensibilité jusqu'à 26 000 DPI, de quoi ravir les joueurs de FPS ou de MOBA, et mettre notre chef de rédac' en appétit.Personnellement j'ai tendance à préférer le matériel filaire, peut-être suis-je vieux jeu ou réac, à vous de chosir.