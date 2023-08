- La démo de Goons : Legends & Mayhem est dispo

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

La relève de Mario Strikers ?





Goons : Legends & Mayhem devrait sortir prochainement sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

On vous en parlait la semaine dernière, Goons : Legends & Mayhem s'offre une démo gratuite sur Steam Ladite démo est déjà disponible, vous pouvez donc dès maintenant tester ce jeu de hockey loufoque et déjanté, qui propose des parties accueillant entre 1 et 6 joueurs dans des matchs en 3 contre 3.Vous pourrez choisir parmi 8 personnages répartis en 3 classes : le Sharpshooter, designé pour l'attaque, le Wingman qui excelle en défense, et la Wildcard, un personnage équilibré capable de défendre comme d'attaquer.