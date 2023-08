- Atlas Fallen : Lord of the Sands

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Gandalf the Chill

Atlas Fallen est un action - rpg dans lequel vous pourrez jouer seul ou en coopération avec un amis. La planète Atlas est entièrement recouverte d'un océan de sable et de créatures titanesques. Il vous appartiendra de l'explorer et de mettre un terme un règne des dieux qui persécutent le peuple.Une petite semaine avant sa sortie, Atlas Fallen se voit offert un nouveau trailer assez surprenant. On appréciera ce petit côté décalé qui fait un peu penser aux pubblicités de jeux des années 90.La sortie d'Atlas Fallen est prévue pour le 10 août prochain, sur PS5, Xbox Series et PC.