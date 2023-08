- Disgaea 7 : Vows of Virtueless, découvrez le système Demonic Intelligence

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

La sortie de Disgaea 7 : Vows of the of the Virtueless est prévue pour le 6 octobre 2023, sur Switch, PS4, PS5 et PC.

Disgaea est une série de RPG tactiques au tour par tour dans un style manga un peu décalé.Le royaume démoniaque de Hinomoto est en train de changer et l'époque des valeureux guerriers est bientôt révolue. Fuji, un samurai paresseux, et Pirilika, une fan du Bushido font équipe dans une lutte contre un régime tyrannique, qui les mènera peut-être vers l'honneur et la rédemption.Dans Disgaea 7 : Vows of the Virtueless, les personnages peuvent monter jusqu'au niveau 9.999. Oui, ça fait beaucoup de niveaux. Ceci-dit, les développeurs ont tout prévu, et les systèmes Poltergas et Demonic Intelligence vous permettront de refaire les combats déjà terminé automatiquement pour gagner du temps.Un nouveau trailer explique en détail ces systèmes. Mais pour faire simple, le Poltergas correspond à une ressource consommée à chaque tour d'auto-battle. Si vous n'en n'avez plus, vous ne pourrez plus lancer de combats automatiques.Le système Demonic Intelligence intervient pour optimiser votre temps et vos ressources de Poltergas. Si ce système se vend comme utilisant une I.A., ce n'est pas vraiment le cas. En fait, la Demonic Intellignece vous permet de programmer en détails les actions que chacun de vos personnages effectueront durant les combats automatiques.C'est un sytème qui parait assez complet et, personellement, j'aime bien l'idée.