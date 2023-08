Xbox Game Pass : les jeux d'août

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 10:50:00 par Romain Cappelletti

Jouez à Limbo !



- Céleste (Cloud, Consoles et PC) déjà disponible

- Fifa 23 - The World's Game (Cloud) déjà disponible

- A Short Hike (Cloud, Consoles, PC) le 3 août

- Broforce Forever (Cloud, Consoles, PC) le 8 août

- Limbo (Cloud, Consoles, PC) le 9 août

- Airborne Kingdom (Cloud, Consoles, PC) le 10 août

- Everspace 2 (Cloud, Xbox Series) le 15 août





Mises à jours et contenu téléchargeable :



- Microsoft Flight Simulator 14ème Mise à Jour du Monde : Europe centrale et Orientale – Disponible aujourd’hui





Pour les adhérents au Game Pass Ultimate :



- PUBG Battlegrounds: 2023 Summer Pack – Disponible aujourd’hui

- Neverwinter: House Baerne Coupon Choice Pack – Disponible aujourd’hui

- Phantasy Star Online 2 New Genesis : Bonus du mois d’août – 2 août





Ils nous quittent le 15 août :



- Death Stranding (PC)

- Edge of Eternity (Cloud, Console, et PC)

- Midnight Fight Express (Cloud, Console, et PC)- Total War: Warhammer III (PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour.Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :