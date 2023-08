- La collab de fou : Session X Ninja Turtles

Publié le Mercredi 2 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Ça sent les égouts non ?





Session : Skate Sim est, comme son nom l'indique un jeu de simulation de skateboard disponible depuis septembre 2019 sur PS4 et Xbox One, et depuis septembre 2022 sur PC et les consoles next-gen.Le premier août dernier, Session a annoncé, trailer à l'appui, une collaboration avec le film Ninja Turtles : Teenage Years.Il s'agit d'une mise à jour gratuite, permettant aux joueurs de revêtir l'apparence des célèbres tortues pour une séance de skate urbain dans les égouts de New York !Sérieux, j'adore.