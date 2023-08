Verses of Enchantment : Cartes, I.A. et Poésie

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Bonne idée les tableaux du 18e

Verses of Enchantment est un jeu de cartes type deck building, dans lequel vous gagnerez de nouvelles cartes à ajouter à votre deck à mesure de votre progression.Dans Verses of Enchantment, vous incarnez un mage dans un monde où 18e siècle rime avec magie.Pour devenir le sorcier ultime, vous devrez explorer le monde, et apprendre de nouveaux enchantements, qui prennent la forme de cartes, auprès des meilleurs.Pour remporter vos duels, vous devrez utiliser vos cartes de manière à répondre au mieux au poème généré chaque tour par I.A.De plus, les illustrations des cartes de Verses of Enchantment sont toutes tirées de célèbres tableaux. Redécouvrez-les de manière ludique, et rassemblez vos préférés pour former votre deck.Verses of Enchantment est déjà disponible sur Steam