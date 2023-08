Gord : un RTS dark fantasy est sorti

Publié le Vendredi 18 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Les reviews Steam sont moyennes...

Gord est un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devrez développer votre colonie et la protéger de créatures monstrueuses tout droit sorties du folklore Slave.Pour assurer sa survie, votre colonie possède un atout majeur : une sorcière capable de lancer de puissants sorts, et qui jouera un rôle clef dans les affrontements.Notez que l'équipe de développement est composée de vétérans du milieu, dont certains ayant travaillé sur Frostpunk et The Witcher 3.Gord est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis le 17 août 2023.