Publié le Jeudi 14 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plein de choses

La nouvelle mise à jour du logiciel système PS5 est désormais disponible. Elle propose quelques nouveautés, notamment en ce qui concerne l'amélioration de l'audio, une meilleure accessibilité et de nouvelles fonctionnalités sociales.Prise en charge de l'application PS Remote Play sur plus de couches Android, nouvelles améliorations apportées à l’application PS App, utilisation d’une seconde manette pour l’assistance, retour haptique de l’interface système, prise en charge d’appareils audio compatibles Dolby Atmos, mise à jour de l’interface de Party, aperçu du Partage d’écran, accès simplifié aux sessions de jeu de vos amis, possibilité de réagir aux messages avec des emojis, recherche de jeux dans votre bibliothèque, prise en charge des SSD M.2 de plus grande capacité..Bref, il y a de quoi faire. Toutes les infos sur le blog officiel