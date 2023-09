Super Bomberman R 2 est disponible

Publié le Jeudi 14 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Stop ou encore ?

Konami a annoncé la sortie de son jeu Super Bomberman R 2 sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch, dans le monde entier.Au menu, nouveau mode histoire, mode batailles, mode château et un tout nouveau mode création pour pouvoir imaginer ses niveaux et les partager avec la communauté.On vous laisse découvrir ça en vidéo. On espère surtout que cette suite sera plus inspirée que le premier opus, sorti il y a 6 ans et que nous avions testé à l'époque . Le jeu ne nous avait pas laissé un souvenir particulièrement impérissable.