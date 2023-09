-  Forza Motorsport se dévoile en vidéo

Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Le futur meilleur jeu de courses de tous les temps ?

Forza Motorsport est le nouveau titre de la série... Forza Motorsport. Il sortira le 10 octobre prochain sur PC et Xbox Series. Il sera disponible via le Xbox Game Pass.Disponible en précommande, il proposera plus de 500 voitures.Une nouvelle vidéo dévoile des images du jeu avec, notamment, Maple Valley au volant de la Chevrolet Corvette E-Ray 2024 et une course d'endurance à Hakone avec la Cadillac Racing V-Series.R 2023 No.01, la Builders Cup Intro Series avec des voitures telles que la Subaru STI S209 2019, la Honda Civic Type R 2018 et la Ford Mustang GT 2018 mais aussi la grille de départ du nouveau Grand Oak Raceway avec la Honda Civic Type R 2018.