- Sacrifice Your Friends est sorti sur consoles

Publié le Mercredi 13 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi, je sacrifierais mes amis sans état d'âme

Sacrifice Your Friends est un party game multijoueur. C'est un jeu qui est inspiré par l'univers de H.P. Lovecraft. Et il vient de sortir sur les consoles Xbox. A savoir la Xbox One et la Xbox Series.Sacrifice Your Friends est jouable jusqu'à 4 joueurs - mais un mode solo est disponible - et va vous faire perdre des amis. Tant mieux, ça ne sert à rien.Vous avez le choix entre plusieurs personnages et armes, votre but étant de survivre. Quitte, donc, à sacrifier vos amis.