(TEST) MSI Vigor GK71 Sonic – Blue Switches, un clavier gaming d'excellence

Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un des meilleurs de sa catégorie

Il vous faut un clavier gamer. Parce que vous êtes nuls et que ça peut vous aider à l'être un peu moins. Seul petit problème, avec toutes ces marques, on se perd un peu. Sans compter les innombrables modèles.Et bien ça tombe bien, nos amis de chez MSI nous ont envoyé un clavier d'exception.Si vous avez le budget, c'est un choix plus que raisonnable : ultra conseillé tellement il est chouette.