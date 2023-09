Popucom, un jeu de puzzles en coop

Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La tuile !

Développé par le studio indépendant chinois Hypergryp, Popucom est un jeu d'aventure coopératif multijoueur en 3D qui se base sur la résolution de puzzles et l'association de tuiles.Il sera jouable jusqu'à 4 joueurs et sortira sur PC, PS4 et PS5.Le jeu vous envoie dans un monde dévasté par la pollution, représenté sous une forme de vie ravageuse, appelée Pomu. Des enfants sont envoyés pour résoudre le problème. Et puis on se dit que si ce sont des enfants qui meurent, c'est quand même moins grave.