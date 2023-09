Publié le Mardi 12 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Ami de Chambertin

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Hogwarts Legacy (PS5) Pikmin 4 (Nintendo Switch)

Grand Turismo 7 Hogwarts Legacy Armored Cored VI

Forza 5 Horizon - Premium Edition Diablo IV Armored Cored VI

Hogwarts Legacy Grand Turismo 7 The Last of Us Part II

Hogwarts Legacy FIFA 23 GTA V

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Pikmin 4

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition Minecraft Java & Bedrock Les Sims 4 : Vie au Ranch

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 35semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, parce que la France est le pays du fromage, nous l’illustrons l'un deux. Et cette fois-ci, c'est L'Ami de Chambertin qui est à l'honneur., Il s'agit d'un fromage fermier au lait cru de vache, à pâte molle et croûte lavée fabriqué exclusivement par la Fromagerie Gaugry dans la commune de Brochon en Côte-d'Or.Pas grand-chose de nouveau dans le top encore cette semaine. Armored Cored VI a disparu bien vite dut top 5 et devrait disparaître des autres top la semaine prochaine. On attend les nouveautés.