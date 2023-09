(TEST) NBA 2K24 (PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Des hauts et des mambas

J'ai toujours bien aimé les jeux de basket. Et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai joué à la plupart, n'en ratant sans doute qu'un ou deux, depuis au moins 35 ans...Je n'y excelle pas pour autant, mais c'est un sport que j'apprécie, qu'il s'agisse de le regarder, de le pratiquer (malgré ma détente de paraplégique) et d'y jouer manette en main.Autant vous dire qu'une nouvelle fois, c'est moi qui me suis collé au test de NBA 2K.