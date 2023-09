- Sonic Superstars dévoile une bande-annonce

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Super Sonic dans l'Oasis

Sonic Superstars est déjà disponible à la précommande, et sortira sur PC et consoles le 17 octobre 2023. Le jeu vous envoie à Green Hill Zone et d'autres mondes connus de l'univers de Sonic en coopération locale jusqu'à trois amis.Un mode combat sera aussi disponible et il permettra de réunir jusqu'à 4 joueurs en local et 8 en ligne.Une nouvelle vidéo présentant une nouvelle musique et des décors a été mise en ligne par Sega.Il s'agit de "Pinball Carnival Acte 1". Il est composé par Rintaro Soma.