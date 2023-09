Islands of Insight en Playtest gratuit

Publié le Lundi 11 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous assez intelligent ?

Islands of Insight est un mélange d'aventure, d'exploration et de puzzles. Vous y incarnez un quêteur, dans un monde Fantasy, qui parcourt les lieux à la recherche de secrets.Au fil de vos pérégrinations dans des cités, des palais ou même en pleine nature, vous devrez résoudre de nombreux casse-têtes.Vous pourrez croiser d'autres joueurs et échanger avec eux pour partager vos découvertes.Le jeu est développé par Lunarch Studios et édité par Behaviour Interactive. Il est actuellement en Playtest gratuit sur Steam , jusqu'au 21 septembre. Profitez-en.