NBA 2K24 est sorti

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 11:53:00 par Cedric Gasperini

La main au panier (#metoo)

2K vient de sortir le nouvel opus de NBA 2K, tout simplement baptisé NBA 2K24. Le jeu est dispon,bile sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.Nouvelle saison mise à jour, nouvelles innovations de gameplay et j'en passe et j'en oublie. Bref, c'est, selon les développeurs, mieux, plus et tout et tout, que l'année dernière.On est sur le test, on vous dira ça. En attendant, un nouveau mode de jeu, Mamba Moments, permettra de revivre les moments les plus emblématiques de Kobe Bryant. J'pense juste que dans les moments emblématiques, y'a pas celui en hélicoptère..