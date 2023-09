- Letâ€™s Sing 2024 annoncÃ© !

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va brailler

Vianney - Dabali

BTS - Dynamite

Angèle - Libre

Lady Gaga – Hold My Hand

Patrick Fiori & Florent Pagny - J'y vais

Billie Eilish – Your Power

Louane - Secret

Les fans de karaoké peuvent se réjouir : Plaion et Voxler ont annoncé la sortie de Let’s Sing 2024 pour cette fin d'année, sans plus de précision quant à la date, sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.On retrouvera toujours plein de chansons de merde à chanter à pleins poumons.Les premiers titres dévoilés sont :Autant vous dire que ça va saigner des oreilles dans les chaumières ! Chouette !