- Warstride Challenges 1.0 est sorti

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 11:25:00 par Cedric Gasperini

Warstride Challenges est sorti en version 1.0 (ce qui signifie qu'il y aura plein de mises à jours) sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un fast-FPS qui vous demandera de finir chaque niveau le plus rapidement possible.Ce die & retry et win & retry quand même pour faire mieux va vous demander d'acquérir à chaque niveau des automatismes pour les finir rapidement et devenir le numéro un, à force de maîtriser chaque arme et chaque déplacement, d'optimiser chaque partie...Une bande-annonce de lancement a été mise en ligne.