- Void Crew est disponible en accès anticipé

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 11:08:00 par Cedric Gasperini

L'espace à quatre

On vous en a parlé mardi. Void Crew est un jeu d'action et d'aventure jouable en coop, jusqu'à 4. Il vient de sortir sur Steam en accès anticipé. il vous en coûtera seulement 21,99 € et vous pouvez même avoir une petite ristourne de 20% si vous l'achetez avant le 18 septembre.Ce jeu signé du studio Hutlithut et édité par Focus Entertainment vous entraîne dans l'espace, à une époque lointaine. L'humanité est assaillie par le Hollow, un mystérieux ennemie venu du fin fond de l'espace. 4 héros décident de se lancer à sa rencontre pour le détruire, à bord de leur vaisseau spatial.Durant votre voyage, vous combattrez des hordes d'ennemis, pillerez des épaves à la dérive, mais devrez aussi gérer votre vaisseau, le réparer, l'améliorer... et le personnaliser.