eFootball 2024 est lancé

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Faudrait penser à changer Messi...

Plus vraiment à la mode, à l'image de l'égérie du jeu, eFootball de Konami lance toutefois sa mise à jour 2024. Dans cette mise à jour, les clubs partenaires sont de retour, à l'image de Manchester United FC, le FC Bayern München, l'Internazionale Milano, l'AC Milan, l'Arsenal FC et le FC Barcelone, et on retrouvera les versions virtuelles de stades tels que l'Allianz Arena, le Spotify Camp Nou, San Siro et le Stadio Olimpico.Des changements ont été apportés au niveau gameplay, avec plus de réactivité des contrôles, une amélioration de la précision, un renforcement des schémas tactiques...Le jeu est toujours free-to-play... et tente donc d'offrir une alternative à ceux qui en ont marre de Fifa...