King's Bounty II est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La prochaine série, ce sera King's Snickers ?

Fulqrum Publishing et Prime Matter viennent de sortir leur jeu de rôle tactique au tour par tour King's Bounty II sur PS5 et Xbox Series. Cette version améliorée offre la possibiltié de jouer en 4K dynamique (sur Xbox Series X et PS5), à 60 FPS, des performances améliorées et des temps de chargement réduits.Le jeu vous plonge dans le royaume de Nostria, qui part en couilles : des bandits sillonnent les routes, des régions réclament leur indépendance, des sabotages frappent le pays, des conspirations conspirationnent de partout et le vieux roi Claudius a été emprisonné. Son fils, le prince Adrian, va devoir nettoyer ce bordel et sauver papounet. Et pour ça, il va pouvoir compter sur un héros. Vous. Parce que c'est toujours le sulbalterne qui se tape tout le boulot.A découvrir en vidéo.