Bubble Ghost Remake, des fantômes et des bulles sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 8 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Fantôme à lunettes, fantôme à...

Remake d'un jeu inconnu au bataillon, Bubble Ghost Remake est développé par Vidibond Games et édité par SelectaPlay. Il s'est offert les talents du dessinateur hispano-nippon Ken Niimura pour la partie artistique.Bubble Ghost Remake, c'est l'histoire de l'inventeur Heinrich Von Schinker qui revient après sa mort sous forme d'un petit fantôme enfermé dans un grand manoir plein de pièges. Il va falloir résoudre les puzzles dans le but de retrouver sa bienaimée Sofia.Plus de 40 niveaux vous attendent.Le jeu sort en 2024 sur PC et Nintendo Switch.