- Train Sim World 4, un carnet de développeurs

Publié le Jeudi 7 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mon p'tit tchou

La sortie en accès anticipé de Train Sim World 4 est prévue pour le 26 septembre 2023, sur PC et les consoles Playstation et Xbox.Pour l'occasion, Dovetail Games a publié un Dev Diary avec, au menu, la présentation de nouveaux éléments de gameplay ainsi que des mises à jour uniques pour cet opus ; une discussion entre le producteur exécutif Matt Peddlesden, le producteur principal Jordan et le producteur associé Cat, autour des outils proposés par le jeu tels que le Livery Designer et le Scenario Planner, mais aussi de l'UI et le PC Editor présenté par l'ingénieur logiciel en chef Will.De quoi ravir les fans de rails (comme Khaled ?).