- Overpass 2 en avance

Publié le Jeudi 7 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

C'est assez rare pour être souligné

Initialement prévu pour le 19 octobre, Overpass 2 sortira finalement le 28 septembre en Europe (le 16 octobre en Amérique). Une date de sortie avancée, sans doute pour éviter les grosses cylindrées de la fin d'année.Le jeu est développé sous Unreal 5. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous y retrouverez des courses off-road, avec ATV et UTV sous licences officielles. Nacon, l'éditeur, et le studio Neopica, développeur, proposeront la conduite de 37 véhicules de 3 catégories différentes, à travers 5 environnements regroupant 31 circuits et via plusieurs modes de course, dont un mode Carrière beaucoup plus travaillé que dans le premier opus.Un petit trailer de gameplay, ça vous tente ?