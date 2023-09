- Starfield est disponible

Publié le Jeudi 7 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le nouveau jeu signé Bethesda, Starfield, est sorti. Et ça tombe bien, on l'a testé, le test sera publié ce midi et, pour info, on n'en dit pas du bien.Pour rappel, il s'agit d'un RPG à la Skyrim ou Fallout 4, mais qui se déroule dans l'espace. L'histoire se déroule en 2230, alors que l'humanité explore les planètes qu'il colonise au gré de ses découvertes. Vous allez rejoindre le dernier groupe d'explorateurs de l'espace, Constellation, et rechercher des artefacts aliens à travers la galaxie.Il faudra faire avec les différentes factions, les pirates de l'espace, l'exploration, la gestion des ressources...Allez, hop, trailer de lancement.