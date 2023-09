Alone in the Dark débarque le 16 janvier 2024

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Report mineur

Premier jeu à sortir en 3D, l'un des précurseurs du genre survival horror (mais ce n'était pas le premier), Alone in the Dark, daté de 1992, s'offre un remake grâce à THQ Nordic.Prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu devait sortir fin octobre. Il est repoussé à mi-janvier.Se voulant un retour aux racines du jeu, et du genre, Alone in the Dark se déroulera dans les années 20, en Amérique du Sud, et on retrouvera les personnages de Emily Hartwood et Edward Carnby qui exploreront une maison gothique aux lourds secrets.Outre plus de temps pour peaufiner leur jeu, les développeurs ne cachent pas qu'ils préfèrent repousser la date de sortie pour éviter de rentrer en concurrence avec... le nouveau Spider-Man.