2 nouveaux packs Nintendo Switch

Publié le Mercredi 6 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Plutôt pêche ou plutôt sport ?

Nintendo a annoncé la sortie, pour le 20 octobre prochain, de deux nouveaux packs Nintendo Switch. Le premier est un nouveau pack Nintendo Switch Lite, disponible en corail et turquoise, au design inspiré d’Animal Crossing: New Horizons. Le jeu sera préinstallé dessus, bien entendu.Le deuxième est un pack Nintendo Switch avec Joy-Con bleu néon/rouge néon, avec Nintendo Switch Sports préinstallé, une sangle de jambe et un code pour un abonnement de trois mois au Nintendo Switch Online.Juste à temps pour Noël, en quelque sorte...