(TEST) Armored Core VI: Fires of Rubicon (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

De rouille et d'os ?

Issu d'une génération de petits cons qui ne jurent que par les vampires romantiques et les petits connes rebelles à l'adolescence torturée par des questions métaphysiques de bas niveau, Côme n'a jamais été fan de robots. De dinosaures revenus à la vie par un milliardaire débile, oui, mais de robots, non. Il n'a même jamais vu un épisode de Goldorak.Et pourtant, c'est lui qui a réclamé à corps et à cris (ce qui lui a valu de recevoir une belle droite pour le faire taire) le test d'Armored Core VI, sous prétexte que From Software est le meilleur studio de développement du monde, qu'ils font des jeux troooop dur et que c'est trooooop bien.On lui a conseillé de plutôt trouver une copine. Et puis en le regardant, on s'est dit que ouais, c'est quand même pas gagné, alors on lui a donné le jeu à tester.Au final, il a adoooooré. Mais pas trop. Il a trouvé ça trooooop bien. Mais quand même pas génial.Enfin bref, il a tout fait pour prendre un deuxième bourre-pif.