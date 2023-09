- Highrise City est sorti

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Trump Tower

Highrise City est un city builder. Le jeu est développé par le studo indé FourExo Entertainment et est édité par Focus Entertainment. Sorti en accès anticipé depuis un an et demi sur PC, il est désormais disponible en version finale et débarque avec une grosse mise à jour avec, notamment, de nouvelles missions, un nouveau scénario et une possibilité de New Game+ une fois le jeu terminé.Highrise City s'appuie sur un système économique très poussé. Les joueurs peuvent tenter de construire de gigantesques villes, avec des grattes-ciel.Bien entendu, il faudra gérer son économie, ses déchets et le moral de vos millions d'habitants. Car il est possible de construire des villes immenses.