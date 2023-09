- New Arc Line, un nouveau RPG Steampunk

Publié le Mardi 5 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du tout bon

Fulqrum Publishing et Dreamate Games ont annoncé le développement de New Arc Line, un nouveau RPG à l'ambiance Steampunk qui est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu se déroule dans un monde où la technologie et la magie se côtoient, alors que le héros doit trouver un remède pour soigner sa famille malade. Mais dans la cité où il a grandi, les factions sont sur le point de se déclarer la guerre. Et notre héros va être plongé dans une histoire sombre qui cache de nombreux secrets...Il faudra, surtout, prendre des décisions et choisir son camp.Sortie prévue pour 2024.