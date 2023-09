Mega Man X Dive Offline est sorti

Publié le Lundi 4 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu classé X

Capcom a annoncé la sortie de son jeu Mega Man X Dive Offline sur iOS, Android mais aussi sur PC. Le jeu propose quelques 900 niveaux et plus de 100 personnages.Un bug a endommagé les données de jeux dans le Deep Log et effacé des parties de la saga Mega Man X. Les joueurs vont devoir vaincre les Reploids à l'origine de cette attaque et restaurer le Deep Log.De nombreuses quêtes sont proposées, des armes, des armures, des puces, des cartes bonus... Un mode Histoire et un mode défi seront aussi de la partie.