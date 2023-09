Bish Bash Bots débarque sur PC et consoles le 19 octobre

Publié le Lundi 4 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du fun à plusieurs

Bish Bash Bots est un party game édité par Firestroke et développé par Catastrophic_Overload, à sortir le 19 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Jouable jusqu'à 4 joueurs (mais aussi en solo avec des bots), en local ou en ligne, le jeu est un mélange de stratégie et de Tower Defense dans lequel vous allez combattre des robots.Tout un arsenal, améliorable au fil des parties, sera proposé pour y parvenir. 32 niveaux sont prévus, via 8 biomes différents.On vous laisse découvrir ça en vidéo.