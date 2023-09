Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles est disponible

Publié le Lundi 4 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Si on chantait ?

NIS America a annoncé la sortie de Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles sur PS5 et Nintendo Switch. Pour rappel, le jeu n'est autre que la suite de Rhapsody: A musical Adventure. En fait, il ne s'agit pas d'un seul jeu mais de la réunion des deux jeux Rhapsody II: Ballad of the Little Princess et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom.L'histoire de Rhapsody II: Ballad of the Little Princess vous plonge dans l'aventure de la princesse Kururu, partie à la recherche d'un prince charmant. Celle de Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom vous permet d'en découvrir plus sur les personnages secondaires et de vivre des événements qui se sont dérolés avant, pendant et après les jeux Rhapsody.Les jeux sont des JRPG, avec combats classiques, mais le tout raconté au rythme des chansons. Une histoire chantée, en quelque sorte... Les jeux, sortis il y a un moment au Japon, ont bénéficié d'une refonte graphique et audio.