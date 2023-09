- Moonstone Island bientôt disponible

Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Stardew Valley mais avec des combats

Entre exploration, combats et jardinage, vous aurez beaucoup à faire dans Moostone Island.Dans votre village natal, la tradition veut que les jeunes alchimistes quittent la maison pour achever leur entraînement.Vous devrez donc explorer le monde en quête d'un lieu où vous établir, et pourrez ainsi visiter de nombreuses îles sur lesquelles vous découvrirez des créatures à combattre ou avec lesquelles vous pourrez devenir amis.Vous n'abandonnez pas votre village pour autant, et serez libre d'y retourner pour commercer, discuter et créer des liens avec les différents personnages qui peuplent le monde.Moonstone Island est un rpg qui semble assez complet dans la variété d'activités qu'il propose.Il sortira sur PC via Steam le 20 octobre 2023.