- Super Mario Bros. Wonders : live de présentation

Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Nouveau Mario, nouveau Royaume !

Le 31 août dernier, Nintendo a révélé les premières images du prochain jeu Mario, sobrement intitulé Super Mario Bros. Wonders.Dans ce jeu de plateformes en 2D, vous devrez libérer le royaume des Fleurs de Bowser, qui, une fois n'est pas coutume, a une fois encore décidé de gâcher la fête.Cette fois-ci, le roi Koopa a carrément fusionné avec le château du prince Florian, et sème la zizanie dans le royaume des Fleurs.Vous pourrez explorer les 7 zones du royaume au commandes de Mario ou bien d'un de ces amis : Luigi, Peach, Daisy, les Toads, les Yoshi et Nabbit sont aussi de l'aventure !Qui dit nouveau jeu Mario dit nouvelles transformations, et dans ce nouvel opus, vous pourrez prendre l'apparence d'un éléphant et écraser les ennemis sur votre passage, ou la forme Bulle, qui vous permet de lancer... des bulles, vous suivez ?Super Mario Bros. Wonders regorge d'autre surprises et nouveautés, qu'on vous laisse la liberté de découvrir en regardant la redifusion du direct. (La vidéo commence à 15 minutes).Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 20 octobre 2023.