- Mortal Kombat 1 : nouveau trailer

Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

Cette timeline alternative, j'ai du mal à m'y faire

Un nouveau trailer de Mortal Kombat 1 est disponible, celui-ci nous présente notamment deux nouveaux personnages du roster principal : les grands patrons de l'Outre-Monde, j'ai nommé le Général Shao et Sindel.Et oui, pour ceux qui l'auraient oublié, Mortal Kombat 1 est une sorte de reboot de la série, qui se tient dans un univers alternatif à l'histoire que l'on connait déjà.Ici, ce n'est pas Shao Khan le maître de l'Outre-Monde. Il est relégué au rang de général (ce qui reste pas dégeu) et c'est la puissante Sindel, impératrice de l'Outre-Monde qui est aux commandes. On comprend mieux pourquoi c'est le chaos chez eux.Dans le trailer, on voit aussi apparaître Raiden, devenu champion de la Terre, et qui a l'air d'avoir 15 ans...Mais aussi deux kombattants kameo - qui servent de soutient pendant les combats - Motaro et Shujinko.Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre prochain, sur PC, Switch, PS5 et Xbox Series.