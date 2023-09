Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Tick tack...

Trine 5 est enfin disponible. Pour accompagner la sortie du jeu, un nouveau trailer a été mis en ligne sur la chaîne Youtube de l'éditeur : THQ Nordic.Si vous ne connaissez pas la licence Trine, il s'agit de jeux de plateformes et d'énigmes multijoueurs dans lesquels vous et jusqu'à 3 de vos amis devrez partir pour une quête plus ou moins chevaleresque.Tous les personnages disposent de compétences versatiles, qui leur seront aussi bien utiles pour se battre que pour arpenter l'environnement.Vous pouvez aussi jouer seul et changer de personnage à tout moment.Trine 5 : A Clockwork Conspiracy est disponible sur PC et consoles dès aujourd'hui.