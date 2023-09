The Bearer and the Last Flame annoncé sur consoles et PC

Publié le Vendredi 1 septembre 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

C'est très lent

The Bearer and the Last Flame est un soulslike indépendant, édité par Meridiem Games et développé par Dark Reaper Studio.Alors que les ténèbres ravagent le monde des Hommes, démons et revenants surgissent des ombres. Seul le porteur de lumière pourra sauver le monde de sa destruction.Pour l'heure, le jeu semble un peu lent et mou, mais il est encore en développement.The Bearer and the Last Flame a été annoncé pour une sortie sur PC et PS5 courant 2024.