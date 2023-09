The Bridge Curse est sorti sur consoles

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Pas de filles au cheveux longs qui sortent des télés pitié

Sorti l'an dernier sur PC, The Bridge Curse : Road to Salvation est un jeu d'horreur inspiré du folklore asiatique.Un spectre terrifiant hante les couloirs d'une université Taïwanaise. Si vous voulez survivre, vous devrez résoudre les mystères qui l'entourent.Particulièrement inspiré des films d'horreur asiatiques, The Bridge Curse promet de vous faire vivre une aventure glaçante.Le jeu est dorénavant disponible sur consoles. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage...