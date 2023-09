Warhammer 40,000: Space Marine 2 dÃ©voile 9 minutes de gameplay

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier dans l'espace

Développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment, Warhammer 40,000: Space Marine 2 sortira "cet hiver" sur PS5, Xbox Series et PC.Ce TPS vous permettra d'incarner un Space Marine de l'Imperium, interprété par Clive Standen, star de Vikings et Taken. Vous allez devoir combattre contre les armées Tyranides, sur la planète Avarax. La campagne du jeu est jouable en coop jusqu'à 3 joueurs.Vous devrez aussi faire face aux Thousand Sons, des Space Marines du Chaos adorateurs de Tzeentch, divinité du Changement. Parce que le changement, c'est maintenant.Une nouvelle et longue vidéo de gameplay a été diffusée.