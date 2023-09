Mortal Kombat 1, le remaKe de sa pub Kulte

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

K par K

Mortal Kombat 1 sortira sur PS5, Xobox Series et PC le 19 septembre 2023. Le nouvel opus de la franchise kulte, avec un k, et ils y tiennent, développée par NetherRealm Studios, dévoile le remaKe de la pub de 1993, intitulée à l'époke Mortal Monday, ki a fait les beaux jours de la série.Cette nouvelle version s'offre les services de l'akteur Dave Batista, est réalisée par Tom Kuntz.Si par kontre, dans les films, pubs et autres séries, les gens pouvaient arrêter de grimper systématiquement sur le kapot des bagnoles, ça serait bien. C'est pas fait pour ça, bordel.