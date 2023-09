Necroboy : Path to Evilship est dispo sur Switch

Publié le Jeudi 31 août 2023 à 09:45:00 par Romain Cappelletti

Ressuciter les morts pour les faire bosser, c'est la France de demain

Déjà disponible sur PC depuis septembre 2022, Necroboy : Path to Evilship s'est frayé un chemin jusqu'à la dernière console de Nintendo.Vous pouvez dès à présent profiter de ce jeu d'aventure et de puzzles sur Nintendo Switch.Ramenez les morts à la vie pour en faire vos serviteurs, et avec leur aide, explorez la crypte de NecroMan, la star de la nécromancie !Vos serviteurs ne seront pas toujours très enthousiastes à l'idée de vous aider, mais avec les bons mots, ou des coups de fouets bien placés, vous trouverez certainement un terrain d'entente.